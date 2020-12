In de Nivo van vandaag, 16 december 2020

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Zoekt u een zinvolle hobby?

• Studenten blikken terug op door corona uitzonderlijk eerste semester

• Toch nog een kerstboom op het Europaplein

• Turntalenten hopen dat gemeenschap doneert voor nieuwe toestellen

• Dringend verzoek: vuilnisafval, etensresten, tempex, plastic en bouwafval niet bij Koorhuis deponeren

• ‘Etersheim blijft de rustige plek die het nu is en dat stemt ons positief’

• Peter Smit weet dat de houdbaarheidsdatum van het leven niet vastligt

• FC Volendam maakt er weer zes

• Gemeente neemt per 1 januari beheer en administratie begraafplaats over

• Maggy en Irene geven Burgerschapslessen vorm op Triade