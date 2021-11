In de Nivo van vandaag, 24 november 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Danny van Noorden neemt afscheid als bestuurslid van KHN Edam-Volendam

• DBC organiseert masterclasses voor regionale basisschoolleerlingen

• Wilde haren, gouden jaren: Lida Bond: het ingetogen meisje naast de grote George Baker

• AFGESTUDEERD | Dovan Koning: MA Global Political Economy

• Opgeluchte gezichten in 17e Noord-Hollands kampioenschap schaken in De Groene

• Dansvoorstelling De Wind op zondag 28 november in de PX

• ‘Bedrijven in westelijk deel Purmer, aan de oostkant het sportgedeelte’

• FC Volendam volhardt en pakt vier punten bij Ajax en Utrecht

• Purmer viert 400 jarig bestaan

• Volendams bedrijf Universal Vitality wil met revolutionair product herstel en welzijn bevorderen