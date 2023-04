Informatieve ledenbijeenkomst Ondernemend Volendam zeer geslaagd

Afgelopen woensdag 29 maart kwamen bijna 100 genodigden van Ondernemend Volendam bijeen in het verenigingsgebouw de Jozef. Nadat er enkele jaren geen bijeenkomst had kunnen plaatsvinden, organiseerde Ondernemend Volendamnu een informele bijeenkomst met interessante sprekers. Voorafgaand aan deze sprekers werd er eerst aan de innerlijke mens gedacht en kon iedereen genieten van de heerlijke koude en warme gerechten van het buffet.

Vervolgens nam de eerste gastspreker Martin de Boer, marketeer bij de EuroParcs Group ons mee in de grote wereld van Social Media. Door zijn jarenlange ervaring bij bekende bedrijven zoals bijvoorbeeld Hotelspecials, Albelli, Cheaptickets en Corendon liet hij aan de hand van wat cijfers en voorbeelden zien wat de uitwerking is van het gebruik van b.v. Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube enz. Ook wat simpele aanpassingen in Google Business zou kunnen resulteren in meer klantverkeer en dus meer aankopen; een echte eye-opener. Aan het einde van zijn inspirerende toespraak gaf Martin aan één van de aanwezige ondernemers een weekend in een Europarcs bungalow cadeau. Drogisterij/Parfumerie Gerro en Esther werd als gelukkige winnaar uit de lootjes getrokken en mogen met familie en/of personeel genieten in 1 van de Europarcs parken.

Jan van Setten was de tweede gastspreker en gaf een lezing vol met humor en energie over werknemersmotivatie en klantverwachtingen. Jan combineerde praktische tools met theorie en hillarische voorbeelden, zodat het voor iedereen herkenbaar was en direct toepasbaar voor ieders onderneming. Vooral de zeven voorbeelden ,,hoe jaag je klanten het snelst weg” die door Jan met de nodige humor werden uitgebeeld zorgde voor een waardevolle interactie met de aanwezigen, die op hun beurt daarvoor beloond werden met een boek gesigneerd door Jan zelf. Aan het einde van de avond werd er nog onder alle aanwezigen een hele advertentie-pagina verloot in de Nivo. Uit alle lootjes werd BT Hair & Beauty als prijswinnaar getrokken. We danken de NIVO hierbij voor deze prachtige prijs. De vereniging kan terugkijken op een inspirerende ledenbijeenkomt, die zeker een vervolg zal krijgen. Door alle positieve reacties hopen wij natuurlijk dat er volgende keer tweemaal zoveel ondernemers aanwezig zullen zijn want we zijn er tenslotte voor hen.

Jacqueline Smit-Veerman

Ondernemend Volendam