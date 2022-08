Jessica Schilder Europees kampioen kogelstoten

Met een doffe knal landde haar kogel net voorbij die magische grens, waarna de vreugde-uitbarsting volgde. Jessica Schilder heeft de atletiekwereld versteld doen staan en piekte wéér op het juiste moment. In hetzelfde Olympia Stadion in München waar Arnold Mühren in 1988 met het Nederlands voetbalelftal Europees kampioen veroverde ook de 23-jarige kogelstootster uit Volendam de Europese titel. ,,Ik moet die 20 meter aantikken”, sprak ze vlak voor vertrek naar Duitsland. Ze deed het met verve: 20.24 meter.

Brons was er begin dit jaar op het WK Indoor, brons was er ook op de wereldkampioenschappen buiten in het stadion van het Amerikaanse Eugene, met 19,77 meter. Bij zowat elk evenement wist Jessica haar eigen en daarmee het nationale record aan te scherpen. In München lukte dat andermaal.