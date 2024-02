Johan Koninklijk onderscheiden

Nadat vrijdag het 33ste seizoen voor het jeugdschaatsen was afgesloten met het uitreiken van de diploma’s aan zo ‘n 200 kinderen, was het Ijsclubman in hart en nieren Johan Koning die in het zonnetje werd gezet. Uit handen van locoburgemeester Kees Schilder mocht hij een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen en Johan mag zich vanaf nu “lid in de Orde van Oranje-Nassau” noemen.

Al vanaf 1975 is Johan actief als vrijwilliger voor de IJsclub. Reeds op 9-jarige leeftijd hielp hij mee met het sneeuwvrij maken van de ijsbaan. Van daaruit is het logisch dat hij ook nog vele andere taken op zich nam zoals het beheer van de koek en zopie tent, het penningmeesterschap, bestuurslid, het beheer van de ledenadministratie, eigenlijk teveel om op te noemen.

Johan is ook nog vanaf 1994 actief politiek betrokken als lid van VD’80. Zo was hij van ’94 tot ’98 lid van commissie OW en daarna van commissie RO. Ook was hij in de periode van 2003 tot 2014 raadslid voor VD’80 en in 2010 zelfs fractievoorzitter van deze partij.