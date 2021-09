K.J.C. Volendam zoekt nieuwe leden

We kunnen weer beginnen met klaverjassen op dinsdag 14 september. Daarbij zijn wij op zoek naar nieuwe leden. In deze onzekere tijd iedere week een avondje kaarten kan zeer gezellig zijn.

We kaarten op dinsdagavond van 19.45 uur tot 22.15 in Café – Restaurant de Groene. Het kaartseizoen duurt tot rond half mei. Aanmelden kan via mail: lidaenton@ziggo.nl of aan de bar in De Groene.