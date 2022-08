Kemper in finale Palingtoernooi

Zondag is de finaledag van het Palingtoernooi en in meerdere categorieën heeft een tenniss(t)er uit Edam-Volendam de eindstrijd bereikt. Zo haalde op zaterdag de ene Kemper (Gisela) wél de finale van de 3-categorie, maar de andere (Frank) moest zich na een boeiend gevecht en drie sets gewonnen geven.

Frank Kemper slaat een slice in zijn halve finale.

Gisela speelt haar finale om 13.45 uur. Eerder op de dag (11.30 uur) speelt Dijkzicht-speler Maurice Steur de eindstrijd in de 4-categorie. Hij ontdeed zich van de in Edam geboren Liam Hillaert.

Voormalig winnaar Jasper Smit speelde in de hoogste categorie (1 en 2) mee, maar in de halve finale moest hij in de derde set passen tegen zijn jongere opponent.