Kermis in Warder met activiteiten voor de kinderen

Vrijdag 1 juni ging de kermis in Warder van start met een optocht van versierde fietsen. Zo lieten de kinderen met veel geluid aan het hele dorp weten dat de kermis was begonnen. Voor de mooist versierde fiets was er een prijs. Om 19:30 uur vond op het veld het penalty- en containerschieten plaats en kon men zich tevens inschrijven voor “Waar schijt de koe?”. Nabij restaurant “De Oude School” stonden de kermiskramen en een zweefmolen opgesteld. Er was vanwege de kermis geen doorgaand verkeer mogelijk in Warder, want het kermisterrein was met hekken afgezet.