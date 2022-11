Kermisevaluatie adviesrapport gepresenteerd

Na een intensief evaluatietraject werd vandaag het langverwachte kermisevaluatierapport gepresenteerd. Het document ‘Leerevaluatie kermis Volendam 2022’ is opgesteld door onafhankelijk bureau Berenschot. Hoewel veel bevindingen weinig verrassend zijn, valt op dat de gemeente Edam-Volendam niet gespaard wordt. Vooral op gebied van communicatie moet de gemeente het ontgelden: ‘De afstemming met betrokken partijen over de organisatie van de kermis is in 2022 door de gemeente ad hoc en in een te laat stadium georganiseerd.’ De conclusie van het rapport is zoals in de volksmond al rondging: De kermisinvulling in 2022 heeft geleid tot een beter beheersbare kermis voor hulpdiensten en een overzichtelijke kermis qua spreiding van drukte, maar traditionele sfeer ontbrak.