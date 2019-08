Kermistijdrit Volendam woensdag 4 september aanstaande

Woensdag 4 september staat de populaire Kermistijdrit Volendam weer op de agenda. Na afwezigheid van een jaar zal de alom bekende Volendammer Kermistijdrit weer worden gehouden op woensdag 4 september. I.v.m. met dijkwerkzaamheden (Katwoude) en veiligheidseisen kon de editie 2018 geen doorgang vinden. De populariteit van deze goed georganiseerde tijdrit is nog elk jaar toegenomen, waarbij tijdens de laatste tijdrit maar liefst 150 renners hadden ingeschreven.

Daarom is er nu gekozen voor een nieuw parcours in de Purmer, waar men over de Edammerweg en de Purmerdijk dijk 3 rondes van 5 kilometer zal rijden. Er wordt gestart vanaf de Visserijweg en na 25mtr. rechts afgeslagen naar de Edammerweg (nabij Harcotom). Na 2 km net voor de Jan Koningsbrug, waar het glooiend omhoog gaat zodat de snelheid er redelijk uit is, draaien we scherp linksom de Purmerdijk op. Deze dijk wordt 2,4 km vervolgd tot waar de Blijweg steil naar beneden gaat.

Na de derde en laatste ronde wordt er bij Visserijweg rechts afgeslagen, de finish is dan nog 25 mtr. verder. De ronde van ca. 5,15 km. wordt driemaal gereden, totaal wordt er met start/finish mee 15.500 mtr. afgelegd.

Spannend voor publiek

Om het ook voor het publiek spannend te maken zijn de tussentijden en de eindtijd af te lezen van een aantal TV schermen. Ook staan er standjes/kraampjes van o.a. FFWD Wheels, Cyclon onderhoudsproducten, enz..

Dus zeker de moeite waard om een kijkje te nemen, start/finish visserijweg Purmerend.

Start eerste renner ongeveer 17:30 uur

VD2: Junioren dames 15 t/m 19 jaar

VH2: Junioren heren 15 t/m 19 jaar

TC Volendam racefiets klassement

D3: Dames vanaf 20 jaar

VH6: Veteranen 3 heren 60 jr en ouder, Master 60+

VH5: Veteranen 2 heren 50 t/m 59 jaar, Master 50+

VH4: Veteranen 1 heren 40 t/m 49 jaar, Masters 40+

VH3: Senioren heren 20 t/m 39 jaar

20:00 Start laatste renner

Na de finish van de laatste renner zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

Meer info: www.wielerverenigingvolendam.nl