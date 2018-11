Advertorial

Meer rendement met passief beleggen

De term ‘passief beleggen’ klinkt misschien niet als een effectieve beleggingsstrategie. Maar dat is juist de valkuil. Passief beleggen, ofwel het volgen van de markt, is juist zeer succesvol. In deze blog leg ik uit wat passief beleggen is en waarom passief beleggen meer rendement oplevert.

Wat is passief beleggen?

Passief beleggen is simpelweg het volgen van de financiële markt met als doel op lange termijn een constant rendement te genereren. Met ‘de markt’ bedoelen we een mandje (index) van duizenden verschillende aandelen over de hele wereld. Het is de graadmeter voor de prestaties van wereldwijde aandelenkoersen. Beleggers noemen passief beleggen ook wel indexbeleggen.

Het tegenovergestelde van passief beleggen heet – niet verrassend – actief beleggen. Actieve beleggers veronderstellen dat het mogelijk is om de markt te verslaan. Door het timen van beursbewegingen of het selecteren van specifieke bedrijven, sectoren en landen probeert de actieve belegger een hoger rendement te behalen dan de markt.

Passief beleggen loont

Decennia lang vergelijken wetenschappers en analisten resultaten van passieve en actieve beleggers. Wat blijkt: slechts 20% van de actieve beleggers weet de markt daadwerkelijk te verslaan op lange termijn. Belangrijkste redenen zijn verkeerde timing, onjuiste keuzes en hoge kosten. De passieve belegger behaalt met het volgen van de markt dus in de meeste gevallen een hoger rendement.

Met passief beleggen hoef je je niet druk te maken over de waan van de dag. Op lange termijn laat de markt bijna altijd een positief rendement zien. Probeer daarom niet wakker te liggen van tussentijdse schommelingen of plotselinge dalingen. Een actieve belegger moet in deze gevallen echter altijd bovenop de markt zitten. Zijn actieve keuzes kunnen namelijk ook voor een lager rendement zorgen wanneer de verwachtingen niet uitkomen.

Passief beleggen is niet eenvoudig

Omdat passief beleggen de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen, is het aanbod van passieve beleggingsproducten spectaculair toegenomen. Zo zijn er inmiddels duizenden verschillende passieve fondsen die de markt voor aandelen en obligaties op verschillende manieren volgen. Het is daarom niet eenvoudig om een goede samenstelling te maken. Hier komt dan ook de deskundigheid van een vermogensbeheerder om de hoek kijken.

Bij Care IS en Axento vermogensbeheer beleggen we uitsluitend in passieve fondsen. De portefeuilles van onze klanten zijn optimaal samengesteld met een gezonde verhouding tussen rendement, risico en kosten. Zo beleggen wij wereldwijd in circa 7.000 verschillende bedrijven uit circa 50 verschillende landen. Op deze manier proberen we op lange termijn een stabiel, positief rendement te behalen met een acceptabel risico.

