Dat brengt een doorstroom op gang Mogelijk voorrang startende huurders bij aanschaf koophuis Huurders die nog nooit eerder een woning kochten krijgen mogelijk voorrang om dit te doen. Dit is een van de bepalingen in de ‘doelgroepenverordening’ die de gemeenteraad donderdagavond kan vaststellen. Daarmee wil de gemeente sociale en middeldure woningen ‘bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar’ houden. Dit thema besprak de raad al eerder ‘opiniërend’. Er staan daarnaast nog andere onderwerpen op de agenda. Door: Laurens Tol Wethouder Kes licht de bepaling over huurders-voorrang toe: ,,Als bijvoorbeeld de woningen in de Lange Weeren er zijn, kunnen deze huurders dan voorrang krijgen om er een te kopen als zij dat willen. "Als bijvoorbeeld de woningen in de Lange Weeren er zijn, kunnen deze huurders voorrang krijgen" En kunnen betalen natuurlijk. Voorheen zei men weleens: ‘Als ik al woon, dan mag ik niet meer meedoen met loten voor koopwoningen, want dan ben ik geen starter meer’. Dit kwam door een veel strenger starters-criterium. Als we zeggen dat huurders nu voorrang krijgen, dan brengt dat een doorstroom op gang.” Kwestie Van Baar

De raadsbijeenkomst zal beginnen met een toespraak van E. Besseling, namens het Centraal Joods Overleg. Ook zullen de heren Koning en Nolte het woord nemen ‘inzake wijziging straatnaamgeving’. Dit spreekrecht zal men naar alle waarschijnlijkheid benutten om opnieuw te pleiten voor het veranderen van de naam van de Burgemeester van Baarstraat. Zoals bekend, is deze oud-burgemeester in opspraak geraakt door zijn vermeende rol in de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verder staan twee presentaties op het programma over het thema ‘Wonen’. Deze gaan over ‘beleid en projecten’. Daarnaast kan de raad het bestemmingsplan voor fase 3b en 3c van de woonwijk ‘Waterrijk’ in Oosthuizen vaststellen. Het raadsplein van 23 maart zal beginnen om 19.30 uur en is te volgen via de website van de gemeente Edam-Volendam. |Doorsturen

