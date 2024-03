Twee jaar en drie maanden in de maak: Tribute Band Cliff & The Shadows

‘Do you wanna dance…’

En gedanst werd er toen de evergreen van Cliff Richards klonk in De Jozef. Het Volendamse muzikale gezelschap stak ontiegelijk veel tijd in de Tribute Band Cliff & The Shadows en de beloning was er naar met twee uitverkochte shows afgelopen weekeinde.

Drummer Jack Veerman (Dekker) excelleerde als in zijn beste dagen bij BZN. ,,In de pauzes van deze Tribute liep ik even de zaal in om reacties te peilen; ik heb 35 jaar in allerlei zalen gespeeld met BZN, maar zaterdag en zondag dacht ik ‘nou zullen we het even krijgen’. Het was écht mooi en dat waren de reacties van de mensen ook. We zijn er in totaal twee jaar en drie maanden mee bezig geweest. De moeilijkheidsgraad is enorm; die sound van The Shadows, om het goed te spelen, dat lijkt zo makkelijk. Jack ‘80’ kruipt in elk liedje en daar hangt het voor het grootste gedeelte van af.” In de band speelden tevens zijn broer André, Jack Schilder ‘80’, Cor en Chris Klein en de zangeressen Miriam Oud en Marije van der Zee. Leadzanger was Jan Mühren. ,,Hiermee spreek je een oudere doelgroep aan en die is behoorlijk groot. We gaan volgende week met de band bij elkaar zitten, kijken of er een vervolg op komt.”

Foto’s: Klaas Hansen