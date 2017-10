Presentatie concept Verkeersplan Edam-Volendam in PX

In PX vond dinsdagavond de presentatie plaats van het concept Verkeersplan Edam-Volendam. Deze avond werd druk bezocht. Namens de gemeente waren aanwezig wethouder Wim Runderkamp en Tom Schilder om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken.

Er werd tevens voorlichting gegeven door Henk Talsma en Tineke Mateboer van het onderzoeksbureau Goudappel-Coffeng. Het nieuwe verkeersplan brengt in beeld hoe we de verkeerssituatie kunnen verbete-ren en toekomstige ontwikkelingen mogelijk kunnen maken voor de komende 5 jaar. Wat willen de bewoners, welke richting gaan we heen?

Wat er uit de trechter komt, daarmee gaan de onderzoekers en de gemeente de komende jaren aan de slag.