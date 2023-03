Algemeen

Rob & Ans Cortissos 60 jaar getrouwd Vorige week donderdag werd onze redactie uitgenodigd om een foto te maken van een 60-jarig bruidspaar. Rob en Ans Cortissos, woonachtig op het Noordeinde in het verzorgingstehuis de Gouwzee, vierden hier in het bijzijn van dochter Ingrid en Burgemeester Lieke Sievers hun 60-jarig huwelijk. Door: René Schilder Het bruidspaar is dan wel 60 jaar getrouwd, maar eigenlijk ontmoetten zij elkaar al zeven jaar eerder. Het was bij Ans thuis waar Rob toentertijd als elektricien over de vloer kwam voor een klusje, toen de vonk letterlijk oversloeg. Het was vrijwel direct dik aan tussen de twee. Het avontuur van hun leven was begonnen en bracht het bruidspaar via Diemen (29 jaar) naar Monnickendam (11 jaar) via Friesland (10 jaar) uiteindelijk in Volendam. Waar ze inmiddels al vijf jaar wonen en zich helemaal thuis voelen. Het knusse appartement kijkt uit over hun geliefde Gouwzee, waarover ze vele zeemijlen hebben gevaren. Met hun boot beleefden ze mooie avonturen, onder andere een prachtig tocht via de Waddenzee naar Denemarken. De verhalen hiervan kwamen allemaal boven tafel. Andere hoogtepunten waren natuurlijk de geboorte van hun drie kinderen. Samen kregen ze drie dochters, Ingrid, Brigitta en Hellen. Waar uiteindelijk ook weer vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen uit vandaan kwamen. Een prachtig mooi gezin dus. Uit de verhalen blijkt dat ze echte familiemensen zijn, dus hopelijk kunnen ze daar samen nog vele jaren in goede gezondheid van genieten. |Doorsturen

