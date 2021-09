Van Gaal onthult standbeeld van ‘icoon’ Gerrie Mühren

,,Gerrie Mühren is voor mij een icoon”, met die woorden opende Louis van Gaal woensdagmiddag de langverwachte standbeeldonthulling op het RKAV-terrein. ,,Gerrie was degene die mij als jonge speler het vertrouwen gaf om die Ajax-kleedkamer binnen te stappen. Hij was zowel als voetballer en als mens een topper.”

De bondscoach was slechts één van de vele bekende Nederlanders die ter ere van de bijzondere gelegenheid naar de Volendamse amateurvelden was afgereisd. Onder luid applaus van de ruim honderd genodigden werd het prachtige standbeeld onthuld.

,,Precies acht jaar na zijn begrafenis staan we hier weer voor Gerrit”, herinnerde Gerries weduwe Grietje. ,,Gerrit was heel begaan met de jeugd. Dat hij hier nu op de jeugdvelden van de RKAV mag staan, dat doet ons heel goed.” Lees het complete verhaal in de Nivo van komende woensdag.