3JS en restaurants slaan handen ineen met online amusetour

Vindingrijk in tijden van droogte

Ze vertoeven in sectoren die het goed hadden, maar inmiddels krampachtig het hoofd boven water moeten zien te houden. De 3JS mochten in kleine samenstelling weer even het podium op, spelend voor een kleiner publiek. De lokale restaurants draaiden een goed zomerseizoen, maar de herfst bracht weer somberte. Ze slaan de handen ineen op 7 november, tijdens de eerste online amusetour. ,,Toch weer uniek in Nederland”, zegt Jan Dulles.

Jan Dulles heeft de afgelopen week ook gedwongen thuis doorgebracht met het Corona-virus. ,,Ik heb, in navolging van Jaap Kwakman, de afgelopen dagen het hele pakket met verschijnselen gehad. Toen Jaap Kwakman het had en zijn smaak wegviel, zei ik nog gekscherend dat ik dat ook wel eens mee zou willen maken. Nou, dat wil je liever niet meemaken, weet ik nu zelf. Daarnaast speelt vermoeidheid een rol, bij het praten is het alsof je achter je adem bent. Gelukkig heb ik niks met mijn longen.”

Het idee van de amusetour begon twee weken geleden en kwam opeens in een stroomversnelling. ,,We zaten met elkaar brainstormen, wat kunnen we doen, aangezien we niks te doen hebben. Afgelopen zomer hebben we geëxperimenteerd met live-streaming, voor de gezelligheid en om contact te houden met de fans.”

,,Er leefde nog het idee om het eens met een betaalde livestream te doen. In de afgelopen maanden zagen we het voorbeeld van andere bands en we weten dat daar wel wat haken en ogen aan zitten.”

,,Maar we wilden uitproberen of het kan en of het werkt. En als je dan zoiets gaat doen, moet het wel speciaal zijn, wil je dat mensen in de huiskamer voor de laptop gaan zitten met een drankje en hapje en daarvoor ook willen betalen. Vervolgens kwam het idee om er samen met de restaurants van Volendam een culinair event van te maken.”

,,We hebben ze benaderd en het mooie was dat zij de krachten bundelden en samen besloten om er een online amusetour van te maken. Dat is briljant. Alle restaurants doen mee.”

,,Nu aan ons de beurt om uit te zoeken hoe we het aanpakken. Qua muziek weten we dat wel. We spelen van alles en pakken het akoestisch aan. Maar het moet een compleet concept worden, we willen er een avondvullend iets van maken. Dus voor de kijker moet het een boeiende avond worden.”

,,Wij gaan liedjes spelen en ik denk dat wij er als 3JS ook verantwoordelijk voor kunnen zijn op welk moment de mensen het volgende hapje opwarmen of nuttigen.”

,,Het is even een heftige klus, maar ook spannend om te verzinnen hoe we dat aanvliegen. Uiteindelijk is de kick – als het lukt – dat je het af kunt vinken.”

,,De lancering van het nieuwe album is ook heel goed ontvangen en toen hadden we ook een compleet draaiboek. We hopen dat er op 7 november zoveel mogelijk dorpsgenoten meedoen, dan steunen ze de lokale horeca.”

,,Voor ons is het ook een kans om de stream te gebruiken om de nieuwe theatertour te promoten. Vanaf februari staan we in de theaters met ‘Heroes of music unplugged’. Dat wordt een programma waar we de Volendammers wel blij mee kunnen maken, qua muziek die we dan gaan spelen.”

,,Ik houd er rekening mee dat de zalen tegen die tijd nog steeds niet vol mogen, dus we spelen twee keer per avond. Ik mis het podium echt wel en heb genoten van de paar optredens die we mochten doen voor deze lockdown. We, hopen op versoepelingen in december, zodat we de Acoustic Christmas-tour kunnen doen.” En Dulles hoopt natuurlijk dat zijn smaakpapillen weer werken volgende week zaterdag. Wel zo fijn als je tijdens de eerste online amusetour van je box wilt genieten.

