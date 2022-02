Van een zelf bekostigde shoot naar de finale van Miss Beauty Noord-Holland

Volendamse Romy Antunes in finale Miss Beauty Noord-Holland

De Volendamse Romy Antunes (20) is in de race om Miss Beauty van Noord-Holland te worden. Onlangs werd ze gescout door de organisatie van de populaire wedstrijd. ,,Eerder werd ik al benaderd door talentscouts. Ik was sceptisch, zag mezelf nog niet meedoen aan Missverkiezingen. Daar kwam verandering in toen ik persoonlijk benaderd werd door de organisatie van Miss Beauty Noord-Holland zelf.” Als de Volendamse schone genoeg stemmen weet binnen te halen, staat ze op zondagavond 6 maart met de felbegeerde Miss Noord-Holland sjerp om in de schijnwerpers.

Door Kevin Mooijer • Fotos: Foto Willemsen • Fotograaf: Leonardo Guarna • Makeup artist: The Glammstudio

Fotos: Foto Willemsen • Fotograaf: Leonardo Guarna • Makeup artist: The Glammstudio





In het dagelijks leven werkt Romy Antunes in de viswinkel, maar sinds ze op haar achttiende een zelf bekostigde fotoshoot online zette wordt ze regelmatig gevraagd voor modellenklussen.

,,Momenteel ga ik veel samenwerkingen aan met cosmetica- en modemerken”, zegt Romy. Met bijna 11.000 Instagramvolgers timmert ze lekker aan de weg. Toch hoort de half Angolese het woord ‘influencer’ niet graag. ,,Als je carrière wilt maken in de modellenwereld, ben je genoodzaakt jezelf online te profileren. De term ‘influencer’ krijg je dan vaak om je oren. Ik noem het liever ‘content creator’”, lacht ze.

‘Ik heb leren

onderzoeken én

aanvoelen wat

wel en niet

betrouwbaar is’

Romy’s moeder is haar steun en toeverlaat als het gaat om haar nog prille modellen carrière. Wijselijk neemt ze haar beschermengel mee naar iedere klus. ,,Je weet van tevoren soms niet waar je in terecht komt. Ik ben wel eens voor een klus benaderd waarbij gezegd werd dat ik in mijn eentje moest komen. Zoiets voelt natuurlijk helemaal niet goed. Ik heb shoots meegemaakt waarbij ik bij aankomst heel blij was dat mijn moeder mee was.”

Inmiddels heeft Romy genoeg ervaring opgedaan om andere meiden te kunnen adviseren. ,,Ik heb leren onderzoeken én aanvoelen wat wel en niet betrouwbaar is. Bovendien ken ik een hoop mensen in het wereldje. Ik ben dus blij dat ik andere meiden af en toe kan adviseren.”

Haar Miss Beauty van Noord-Holland deelname kwam voor Romy op exact het juiste moment. ,,Achter de schermen was ik al aan het nadenken over een nieuwe uitdaging. En om in zo’n professionele, grootschalige productie mee te mogen doen, dat is een prachtige ervaring. Ik hoop er vooral een hoop nieuwe mensen te leren kennen en er weer lessen uit te trekken.”

Mocht Romy op 6 maart tot Miss Noord-Holland gekroond worden, dan staat deelname aan de landelijke Missverkiezingen op het programma. Hopend op haar grote doorbraak steekt ze veel tijd en moeite in haar nog jonge modellenloopbaan. ,,Het leuke aan de Miss Beauty wedstrijd is dat het niet ‘maar’ een vleeskeuring is. Je moet jezelf kunnen presenteren, moet een woordje Engels spreken, er wordt verwacht dat je op de catwalk kunt lopen. Het is niet zo dat er achttien meiden met een vergelijkbaar lichaam in een bikini op een rij staan. Het gaat om veel meer. En ik merk dat ik dit traject zó leuk vind, dat ik het als droombaan ben gaan zien. Ik zou er graag carrière in maken.”

Welke finalist er straks met de hoofdprijs – de titel Miss Beauty van Noord-Holland – vandoor gaat heeft op verschillende criteria goed gescoord. ,,Je wordt voor een deel beoordeeld door een vakjury, voor een deel weegt mee hoe je je inzet voor de Linda Foundation en een groot deel hangt af van het aantal stemmen dat je van mensen online krijgt. Ik hoop dus dat ik veel stemmen krijg”, lacht Romy. ,,Aan de lieve berichtjes die ik na bekendmaking van mijn deelname heb ontvangen ligt het in ieder geval niet!”

Wil je op Romy Antunes stemmen? Ga dan naar www.missbeautynetherlands.com/finalisten-noord-holland-2022/ of kijk op haar Facebook- of Instagramaccount voor meer informatie. Stemmen kan tot 6 maart!