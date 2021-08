Wijlen Jan Kes belichaming Volendams dialect

Op de website van Oneindig Noord-Holland (ONH) – een initiatief dat voortgekomen is uit een project van de Provincie Noord-Holland – is een bijzonder stukje regionale geschiedenis te vinden. De werkgroep heeft een aantal Noord-Hollandse dialecten uitgelicht, waaronder het Volendamse.

Jan Kes – overleden in 2019 – heeft zijn steentje bijgedragen door in het plat Volendams een kort verhaaltje over een vos die een wolf telkens te slim af is voor te dragen. Het verhaaltje draagt de naam ‘De wollef in de vos’.

ONH vindt dat cultureel erfgoed toegankelijk moet zijn voor iedereen en brengt daarom de geschiedenis van de provincie Noord-Holland in kaart, en verbindt deze met de collecties van musea, archieven en andere culturele instellingen.