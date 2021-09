Zonnepaneel huren populair alternatief zonnepaneel kopen

Steeds meer daken in Volendam worden van zonnepanelen voorzien. Gemeenten en provincies zetten Nederlandse huishoudens aan tot duurzame investering in hun woning. Naast het gebruik van zonnepanelen is ook de overstap naar een inductiekookplaat en bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp voor het verwarmen van woningen populairder geworden. Toch is zonnepanelen kopen niet voor iedereen mogelijk. Zelfs wanneer gebruik wordt gemaakt van een gemeentelijke subsidieregeling vergt de investering in zonnepanelen duizenden euro’s.

Parnercontent

Een zonnepaneel huren kan een goed alternatief zijn. Het wordt steeds populairder in Nederland.

Huren van zonnepanelen tegen een vaste prijs

Bij het huren van zonnepanelen profiteer je als woningbezitter direct van hetgeen de zonnepanelen opleveren. Je kunt de zonnepanelen voor een vast bedrag per maand gebruiken. Het voordeel van verschillende aanbieders van deze zonnepanelen is het feit dat de prijs ervan vaststaat voor de komende jaren. Het zou vervelend zijn, wanneer de huurprijs van de zonnepanelen na een paar jaar sterk gestegen is. Dit zou het rendement ervan sterk verminderen. Fijn is ook het feit, dat je geen omkijken hebt naar het onderhoud aan de zonnepanelen. Dit neemt de verhurende partij op zich. Denk aan een kapot zonnepaneel welke vervangen moet worden.

Stroom steeds goedkoper dan gas

Het is niet voor niets dat men zoekt naar mogelijkheden om de woning te verduurzamen met zonnepanelen of een inductiekookplaat. De belasting op gas neemt toe, terwijl de belasting op stroom relatief gezien steeds minder hard groeit. Daarbij kun je momenteel opgewekte groene stroom verkopen aan het stroomnet. Het aantal verkochte kWh aan stroom wordt weggestreept tegenover het aantal verbruikte kWh. Het maakt dat je energiekosten sterk afnemen. Wel is het zo dat de regeling voor het verkopen van stroom aan het stroomnet minder gunstig wordt de komende jaren. Het aantal opgewekte kWh zal niet meer een op een worden weggestreept.

Komende jaren focus op het opslaan van groene stroom

Juist doordat de regeling voor het verkopen van opgewekte groene stroom verandert, richten bedrijven zich op mogelijkheden om opgewekte groene stroom op te slaan in huis. Je woning wordt op deze manier een klein transformatorhuisje. Om dit mogelijk te maken wordt er een kleine transformator aan de muur opgehangen. Onder meer het Amerikaanse Tesla ontwikkelt deze kastjes. Vergelijk het met het opslaan van stroom op de accu van je elektrische auto voor de deur. De vraag is wel wanneer we ze voor het eerst in Nederland zijn. Voor de apparaten moet al snel vijf- tot tienduizend euro betaald worden. Geen malse investering!