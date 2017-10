Amusetour Edam langs zeven toprestaurants groot succes

Afgelopen zondag werd in Edam de Amusetour gehouden. Van 12.00 tot 17.00 uur vond deze culinaire tocht langs 7 toprestaurants plaats waar de deelnemers ontvangen werden met een amuse en bijpassende wijn. Er was weer veel animo voor de Amusetour, want 198 liefhebbers hadden zich opgegeven voor deze culinaire tocht.