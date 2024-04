Degradatie in zicht na nederlaag bij Sparta

FC Volendam deed weinig onder voor Sparta Rotterdam, maar verloor zondagmiddag wel met 1-0. In een pover duel bracht de club aanvallend te weinig om te kunnen winnen. Omdat RKC Waalwijk een punt pakte tegen FC Utrecht, is de achterstand opgelopen tot zes punten met nog drie wedstrijden te spelen. Daardoor is degradatie uit de Eredivisie bijna een feit. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

FC Volendam stond opgesteld in een 4-3-3-variant. Daarbij keerde sterkhouder Calvin Twigt weer terug in de basis, evenals Luke Le Roux. Waar Volendam zich nog verweerde tegen degradatie, streed Sparta voor een plek in de play-offs voor Europees voetbal. De Rotterdammers namen zoals verwacht het initiatief in het duel. Zij kregen daardoor de eerste kans van de wedstrijd in de 9e minuut. Ook kort daarop volgden nog drie pogingen richting het Volendamse doel.

In het eerste kwartier hielden de gasten het achterin over het algemeen goed dicht. Offensief kregen zij nog weinig voet aan de grond. Tussen de 15e en 25ste minuut speelde het spel zich voornamelijk af rond de middenlijn, waarbij beide clubs te afwachtend voetbalden om tot kansen te komen. Sparta kwam niet overtuigend genoeg voor de dag om het Volendam echt moeilijk te maken. Door datzelfde spelbeeld was de sfeer in het stadion ook wat ingetogen. Dit leek allemaal in het voordeel van de FC.

Vanuit die betrekkelijke luwte kon Volendam vanaf 28ste minuut gevaarlijk worden: het kreeg vier hoekschoppen op een rij. Daarna bleef het enige tijd in balbezit, waardoor een deel van het thuispubliek begon te fluiten. In de 37ste minuut kreeg Volendam een volgende grote kans. Uit een voorzet kon de bal bijna door Vivaldo Semedo met de hak worden binnen getikt. Die mogelijkheid verdween rakelings langs de paal. De ruststand was 0-0. Voor de FC waren er zeker kansen om een resultaat over te houden aan dit bezoek aan Het Kasteel.

Beide teams kwamen fel uit de kleedkamer. Eerst kreeg Sparta een kans, daarna Volendam met Bram van Driel. De wedstrijd vervolgde zich op de manier zoals de eerste helft was geëindigd: kabbelend. In de 62ste minuut kreeg Volendam de eerste kans van de tweede helft. Van Driel haalde uit, maar Sparta-doelman Nick Olij kon redden. De gasten bleven daarna veelvuldig in balbezit, daarbij gingen de meegereisde er nog wat meer achter staan.

Volendam was zeker niet de mindere in deze wedstrijd, maar in de 75ste minuut lag daar dan toch de 1-0 in het net door Tobias Lauritsen. Gezien de eerdere spelverhoudingen was er misschien toch nog wat mogelijk voor de FC. De club probeerde het wel, had de bal, maar was aanvallend te vleugellam om nog veel uit te richten.