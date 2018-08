Bijna 500 deelnemers aan de OOG Kermisloop

Het is al vele jaren traditie dat op donderdag, bij de start van de Edamse Kermis, de OOG Kermisloop van AV Edam gehouden wordt. Ook dit keer was er veel animo voor want bijna 500 deelnemers verschenen aan de start.

Om 18.30 uur startten de vier jeugdlopen. Om 19.00 uur was de start van de 3 km jeugdloop. Verreweg de meeste lopers namen deel aan de 10 km-wedstrijdloop. Om 19.30 uur gaf Stef Baart het startschot en meteen kwam de uiteindelijke winnaar Hicham Ettaichmi aan kop te lopen. Hij finishte in 33.06 minuten. Bij de dames was Regina Veerman eerste. Langs het parkoers stonden veel belangstellenden de lopers aan te moedigen. Het werd zo een sportief begin van de Edamse kermis.