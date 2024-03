Partner content

Modelbouw: een geweldige hobby voor volwassenen én kinderen

We zitten steeds vaker achter een scherm. Waardoor andere hobby’s vergeten worden. Modelbouw is een uitstekend voorbeeld. Het is leuk, geeft voldoening en je leert uitdagingen te overwinnen. Bovendien kunnen zowel volwassenen als kinderen genieten van modelbouw.

Modelbouw voor volwassenen en kinderen

Er zijn gelijkenissen en verschillen tussen de miniatuurmodellen voor volwassenen en kinderen. Er is onderscheid in het doel en daardoor in de gebruikte materialen, de thema’s en de onderdelen. Modellen voor volwassenen zijn een stukje complexer en het duurt langer om ze in elkaar te zetten. Ondanks deze verschillen is het trouwens absoluut mogelijk voor volwassenen en kinderen om samen aan miniaturen te knutselen.



Onderscheid in de moeilijkheidsgraad

Modellen voor volwassenen zijn een stukje complexer dan die voor kinderen. De bouwmaterialen zijn kleiner, het in elkaar zetten vraagt om meer precisie en er worden ingewikkeldere technieken gebruikt. Het gebruik van gereedschap komt ook een stuk vaker voor. Miniaturen voor kleinere kinderen bestaan vaak uit grotere delen die relatief makkelijk te verbinden zijn. Vooral jongere kinderen beschikken meestal niet over het concentratievermogen om urenlang aan een tafel te zitten en aan een model te knutselen. Naarmate ze ouder worden gaan de modellen steeds meer lijken op die voor volwassenen.



Het doel van modellen bouwen

Voor volwassenen is het bouwen van modellen een manier om te ontspannen, zichzelf uit te dagen en geschiedenis of techniek te ontdekken. De meeste hobbyisten vinden het belangrijk dat het model accuraat is en precies lijkt op de levensgrote boot, trein of stad. Het repliceren van echte, soms zelfs legendarische, voertuigen en machines is een belangrijke drijfveer. De nuances bij kinderen liggen net even ergens anders. Ze leren oplossingsgericht te denken en hun fijne motoriek te ontwikkelen. Bij modelbouw is creativiteit belangrijk en kinderen leren ook het een en ander over techniek en de geschiedenis. Maar daar komt ook regelmatig een beetje fantasie bij kijken. Hoe dan ook: miniatuurmodellen bouwen is voor beide groepen een bron van plezier en ontspanning.



Thema en diepgang

De meeste volwassenen kiezen uiteindelijk voor een specifieke niche in de modelbouw. Denk aan een modelbouwtrein, vliegtuigen of auto’s. Kinderen zijn over het algemeen iets minder specifiek en vinden het juist leuk om van alles en nog wat te ontdekken en in elkaar te zetten.



De kosten van een miniatuur

Volwassenen hebben over het algemeen meer geld te besteden dan kinderen. Modellen voor volwassenen zijn gemaakt van duurdere materialen, bestaan uit kleinere onderdelen en zijn realistischer. Daar is de prijs dan ook naar. Bouwpakketten voor kinderen bestaan over het algemeen uit kunststof onderdelen en zijn vriendelijker geprijsd.



Samen modellen bouwen met je kind

Modelbouw is ook erg leuk om samen te doen. Een ouder en kind werken samen aan een project en versterken hun onderlinge band. Bovendien kan een vader of moeder een kind helpen bij het in elkaar zetten van een model met een hoge moeilijkheidsgraad. Samen overkom je obstakels en je leert elkaar beter kennen. Met een gezamenlijk doel voor ogen creatief en ontspannend in de weer zijn is natuurlijk ook gewoon erg gezellig.

Ben je enthousiast geworden en ben je op zoek naar miniatuurmodellen?