Binnenbrandje op de Voorhaven

Woensdagavond om 18.34 uur ging het brandalarm af in de kazerne. Meteen rukte de brandweer met grote spoed uit naar de Voorhaven 7 in Edam waar een binnenbrandje was ontstaan. Door een kaars had een gordijn vlam gevat.

Binnen enkele minuten was de brandweer ter plekke. Het binnenbrandje was snel onder controle. De brandweerlieden hoefden niet de waterspuit ter hand te nemen. De schade viel gelukkig mee.

Na een inspectie in de woonkamer kon de brandweer na korte tijd terugkeren naar de kazerne. Ook de vele belangstellenden die op de Voorhaven toekeken, konden zo weer huiswaarts keren.