5 tips bij het onderhouden van laminaat vloer

Laminaatvloeren zijn geliefd vanwege hun uiterlijk dat lijkt op hout of steen en hun duurzaamheid tegen een fractie van de kosten van de natuurlijke materialen. Goed onderhoud is echter essentieel om je laminaatvloer mooi en in topconditie te houden. Hier zijn vijf essentiële tips voor het onderhouden van je laminaatvloer.

Regelmatig schoonmaken

Vuil en stof verwijderen

Het is belangrijk om je laminaatvloer regelmatig schoon te maken om ophoping van vuil en stof te voorkomen. Gebruik een zachte bezem of een stofzuiger met een zachte borstel om krassen te vermijden. Voor dagelijks onderhoud is een droge microvezel mop ideaal.

Gebruik de juiste reinigingsproducten

Vermijd schade door chemicaliën

Gebruik nooit harde chemicaliën, zoals bleekmiddel of schuurmiddelen, op je laminaatvloer. Kies in plaats daarvan voor speciaal ontwikkelde reinigingsmiddelen voor laminaat. Deze producten zullen de beschermende laag van de vloer niet aantasten. Voor meer tips over de juiste reinigingsproducten, bekijk hier ons advies.

Onmiddellijk vlekken behandelen

Voorkom permanente vlekken

Morsen moet je onmiddellijk opruimen om te voorkomen dat vloeistoffen in de naden sijpelen en schade veroorzaken. Gebruik een schone, licht vochtige doek om vloeistoffen op te deppen en droog de plek daarna grondig.



Bescherm tegen krassen en slijtage

Minimaliseer slijtage

Plaats viltjes onder de poten van meubels en vermijd het dragen van schoenen met harde zolen of hakken op de laminaatvloer. Gebruik voor het verplaatsen van zware meubels altijd een tapijt of meubelglijders om krassen en slijtage van de oppervlakte te vermijden.

Let op de luchtvochtigheid

Voorkom uitzetten en krimpen

Houd de luchtvochtigheid in je huis op een constant niveau om te voorkomen dat je laminaatvloer gaat uitzetten of krimpen. Een luchtvochtigheid tussen 30% en 50% is ideaal. Dit kan je beheersen met behulp van een luchtbevochtiger of ontvochtiger, afhankelijk van het klimaat waarin je woont.



Door deze eenvoudige tips te volgen, kun je de levensduur van je laminaatvloer verlengen en zorgen dat deze er altijd uitnodigend en nieuw uitziet. Regelmatig en zorgvuldig onderhoud zorgt ervoor dat je vloer een aantrekkelijk en functioneel aspect van je huis blijft.