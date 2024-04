Partner content

Vind een baan die meer is dan alleen maar werk

Ben jij op zoek naar een nieuwe baan? Wil je nu eindelijk eens een keer een baan waar je gelukkig van wordt en waar je niet alleen maar naartoe gaat om geld te verdienen? Dan ben je goed op weg. Je werkt per slot van rekening om te kunnen leven, niet omgekeerd. Jouw werk neemt een belangrijke plek in je leven in, maar het is niet zo dat alles in je leven om je werk moet draaien.

Joinuz is een detacheringsbureau dat mensen helpt om een baan te vinden die helemaal op ieders wensen aansluit. Een mooie, nieuwe functie in de zorg, bij de overheid of als onderdeel van een gemeente. Jij kan als recruiter of accountmanager die gevarieerde baan vinden, waar geen twee werkdagen hetzelfde zijn. Joinuz heeft vacatures waar je echt iets kan betekenen voor anderen en waar je het bijna jammer vindt om aan het einde van de dag weer naar huis te gaan. Door de inzet van de detacheerders en de filosofie achter het bedrijf is dit een bureau dat al meerdere prijzen in de wacht heeft gesleept.

Werken via Joinuz

Joinuz is een bedrijf waar men het belangrijk vindt dat mensen lekker kunnen werken. Dit detacheringsbureau wil zich onderscheiden van de concurrentie door een open cultuur te bieden aan alle mensen die er werken. Zo is er altijd ruimte voor frisse ideeën, mag iedereen met een eigen inbreng komen en laat men zien maatschappelijk betrokken te zijn. Daarbij is een gezonde lifestyle een belangrijk onderdeel van het dagelijks patroon. Als jij voor Joinuz werk krijg je een abonnement op de sportschool gedeeltelijk vergoed, er wordt elke dag een gezonde lunch aangeboden en je werkt achter zit-sta-bureaus. Joinuz heeft daarbij ook een eigen academy, waar de mentale gezondheid van de teamleden zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Deze academy is ook een plek waar medewerkers, zolang ze bij Joinuz werken, door kunnen blijven leren. Op deze manier houd iedereen hun kennis op hun vakgebied helemaal up-to-date, waardoor ze natuurlijk extra interessant zijn voor werkgevers. Daarbij blijkt uit onderzoek dat mensen die steeds wat nieuws bijleren gelukkiger, optimistischer en socialer in het leven staan. Een belangrijke reden waarom Joinuz werkgeluk zo belangrijk vindt.

Lekker leven als filosofie

Het leven hoort meer te zijn dan alleen maar werken. Dat wil Joinuz zoveel mogelijk stimuleren. Als recruiter wil jij ervoor zorgen dat mensen lekker kunnen leven. Af en toe een weekendje weg gaan, iets leuks kopen of sociaal actief zijn. Maar hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Als jij als recruiter bij ons aan de slag gaat, ga je op zoek naar een goede baan binnen de zorg, overheid of woningbouwcorporaties. Je neemt dan de wensen van je cliënten goed door met ze. Daarna ga je op zoek naar die functie die het beste op de wensen en mogelijkheden aansluit. Hebben jullie samen een passende functie gevonden bij een bedrijf? Dan zorg jij ervoor dat de gedetacheerde hier wordt geïntroduceerd en aan de slag kan gaan. En als het werk daar is afgelopen, dan gaan jullie samen weer op zoek naar een nieuwe functie.

Meer weten over werken bij Joinuz?

De mensen van Joinuz Purmerend willen je graag meer vertellen over hun bedrijf en hun ‘ lekker-leven-’ filosofie. Neem dan ook contact met ze op om hier meer over te weten te komen. Je bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek, waarin dan met je wordt doorgenomen wat je werkervaring is, wat voor ambities je hebt. Zo heb jij straks een gevarieerd werkleven dat jou in staat stelt om een zo prettig mogelijk leven te leiden.