Commissaris van de Koning bezoekt Huis aan het Water

In het kader van het 5-jarig bestaan van het Huis aan het Water, aan de Hoogedijk te Katwoude, bracht de Commissaris van de Koning, dhr. Johan Remkes, woensdagmiddag een bezoek. Hier werd hij ontvangen door voorzitter Matty Hakvoort en Karin Hoogeveen, directeur van Stichting MOC Huis aan het Water.

Ook de burgemeester van de gemeente Waterland, Luzette Kroon, was aanwezig. Over de activiteiten voor kankerpatiënten en hun familie, werd verteld. Het werk van de vrijwilligers werd door CvK Johan Remkes zeer gewaardeerd. Hij ging ook in gesprek met twee vrijwilligers, Ems van Bohemen, gastvrouw en schoonheidsspecialist op verwendagen en Maritza Kint, gastvrouw en begeleider van de kinder- en jongerengroepen. Verder was er een gesprek met twee gasten van Huis aan het Water. Na een rondleiding door het huis hield dhr. Remkes een speech en vervolgens werd met de aanwezigen de lunch genuttigd in het huis.