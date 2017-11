Concert Herfstkleuren in de H. Nicolaaskerk Edam

Het is een mooie traditie aan het worden dat het kerkkoor Cantate Domino twee keer per jaar een muziekmiddag organiseert in de H. Nicolaaskerk aan de Voorhaven te Edam.

Afgelopen zondag was er een afwisselend concert “Herfstkleuren” met zang van de koren Cantate Domino, het Boboli Ensemble en Voices Santé. De Hoornse Brassband o.l.v. Gertjan Loot, speelde enkele mooie en aanstekelijke muziekstukken. Zo kon het publiek volop genieten van zang en muziek. Ondanks de vele activiteiten en concerten die zondag in Edam-Volendam plaatsvonden, werd het concert goed bezocht.

De optredens werden aangekondigd door André Burghouts. In de pauze was er koffie/thee met diverse soorten koek/cake.