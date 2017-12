Indrukwekkende dienst van Lessons and Carols in de Grote Kerk Edam

Al ruim 30 jaar wordt de traditie in stand gehouden om op de zondag vóór Kerstmis een dienst van Lessons and Carols te houden in de Grote Kerk Edam. Zondag om 17.00 uur vond dit weer plaats en de zang werd verzorgd door de Nicolaascantorij Edam onder leiding van Els Hermanides.

Het orgel werd bespeeld door Koos Teekens. Er was weer veel belangstelling voor deze mooie traditie. Het middenschip van de kerk zat vol met bezoekers. Bij aanvang van de dienst van Lessons and Carols ging de verlichting in de Grote Kerk uit.

Vanuit de andere kant van de kerk werd zingend een aanvang gemaakt met de verkondiging van de blijde boodschap. De leden van de Nicolaascantorij, gekleed in albes, droegen brandende kaarsen mee, toen ze al zingend het middenschip betraden.