Jonge koe vast in de sloot

Dinsdagmorgen raakte ‘n jonge koe in de sloot in het verlengde van de Kaper. Op het weiland tussen de kommen Edam en Volendam grazen enkele koeien van de familie Dorland. Een jonge koe gleed bij het drinken uit de sloot in het water en zat daar een tijdje in vast.

De brandweer werd erbij geroepen en die nam contact op met Jan Dorland, die snel op de scooter uit zijn garage in de Hyacintenstraat aan kwam rijden. Een band werd om de nek van de koe gedaan en met moeite en vereende krachten wist men het dier uit z’n benarde positie te bevrijden en op de kant te trekken.

Even later werd de jonge koe weer in de kudde opgenomen, mede door kordaat optreden van Jan Dorland en de brandweerlieden.