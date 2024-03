Algemeen

Noordeinde zes weken dicht voor dijkversterking De Alliantie Markermeerdijken heeft aangekondigd dat de volgende fase in de dijkversterkingswerken bij Volendam het afgraven van de asfaltweg tussen ’t Gouwtje en het bewoonde deel van het Noordeinde omvat.

Deze werkzaamheden staan gepland van maandag 15 april t/m vrijdag 31 mei. In het nieuwe ontwerp van de dijk verschuift de kruin van de dijk zo’n 9 meter naar buiten tussen huisnummer 91 en de kaap. Hierbij komt de weg op de huidige plaats terug, maar komt hij zo’n 3 meter lager te liggen. Om dit te realiseren, moeten de weg en de kruin van de dijk worden afgraven. Het Noordeinde zal gedurende deze periode niet toegankelijk zijn vanaf de weg die langs het industrieterrein loopt. Ook voetgangers en fietsers kunnen hier in deze periode van beide richtingen niet langs. De bewoners zullen uitgebreid geïnformeerd worden over alternatieve rijroutes en de hinder die zij kunnen verwachten gedurende de uitvoering van dit project. Op het moment

Momenteel is de alliantie bezig met het aanbrengen van verticale drainage. Dit is om het water sneller uit de ondergrond te laten komen. Deze werkzaamheden duren, voor de woningen langs, nog ongeveer een week. Daarnaast is men bezig met het aanbrengen van stenen in de buitenrand van de werkbaan ten behoeve van de waterveiligheid. Dit zijn nieuwe stenen die over het water worden aangevoerd vanuit een ander deel van de dijkversterking. De stenen uit de oude dijk zijn inmiddels verwerkt.

