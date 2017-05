Opbouw van survivalbaan op het complex van AV Edam





Op het terrein van atletiekvereniging AV Edam wordt momenteel een grote survivalbaan opgebouwd. Deze is uitgedacht door Kees Beets, naar voorbeeld van survivalbanen in Grootebroek, Alkmaar en Amsterdam. Hier heeft Kees enkele keren deelgenomen aan survival-runs en zo borrelde het idee op om dit ook te realiseren in Edam.

Naast het atletiekgebeuren, wordt dit een extra activiteit van AV Edam. De survivalbaan meet 35 x 25 meter en wordt op het veld voor de kantine opgesteld. In deze stormbaan komen veel touwen, balken, netten, rekken, rekstokken, enz. Deze bevat liefst 60 krachtonderdelen.

De aanbouw is in volle gang en over pakweg een maand hoopt men de survivalbaan in gebruik te kunnen nemen.