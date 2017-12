Schitterend Kerstconcert van Projectkoor & orkest Edam in de Nicolaaskerk

In de R.K. Nicolaaskerk aan de Voorhaven te Edam vond zondagmiddag om 15.00 uur een Kerstconcert plaats. De kerk zat vol met zang- en muziekliefhebbers en zij beleefden een prachtig Kerstconcert van het Projectkoor & orkest Edam onder leiding van dirigent Joep van der Oord.

Uitgevoerd werd de “Missa Festiva” van John Leavitt en verder kerstliederen en samenzang.

In de pauze was er koffie/thee en koek verkrijgbaar. Ook werden achter in de kerk kerstspullen voor het goede doel en bonbons van Amahoro (Stichting West-Friesland voor Burundi) verkocht.