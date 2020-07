Unieke diploma-uitreiking op Don Bosco college

De eindexamenklassen van het Don Bosco College hebben dit jaar enorm veel moeten missen. De officiële eindexamens kwamen te vervallen en voor deze leerlingen was er geen gala of eindexamenfeestjes. Ook de diploma uitreiking leek in het water te vallen, maar daar staken de docenten Trudy Smit en Tess Neijhorst een stokje voor. Omdat zij het niet over hun hart kregen dat de diploma’s dit jaar per post zouden worden verstuurd, organiseerden zij met behulp van al hun collega’s een tot in de puntjes verzorgde coronaproof diploma-uitreiking.

Door Leonie Veerman

,,Een normale diploma uitreiking zat er natuurlijk niet in”, zegt Trudy, ,,dan zitten we namelijk altijd met honderden mensen op elkaar gepakt in de aula.” Samen met Tess zette Trudy daarom alles op alles om in deze coronatijd toch nog iets speciaals te verzinnen. Er ging flink wat denkwerk in zitten, maar uiteindelijk vonden ze samen een manier om de diploma-uitreiking met maar liefst 1400 gasten in goede banen te leiden.

Verspreid over twee dagen, zes ‘shifts’ en drie verschillende buitenlocaties met bijhorende routes door het schoolgebouw, konden alle examenleerlingen vorige week op een feestelijke en gedenkwaardige manier hun diploma in ontvangst nemen.