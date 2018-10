Vaccinatie tegen meningokokken in De Singel

Op 15, 16 en 17 oktober vaccineerde GGD Zaanstreek-Waterland jongeren in de regio die tussen 1 mei en 31 december van dit jaar 14 jaar worden. In totaal 3.500 jongeren in deze regio hebben onlangs van het Rijksvaccinatieprogramma een uitnodiging voor de vaccinatie met het ACWY vaccin gekregen.