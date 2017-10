Versierfiets nu in het teken van Halloween

De versierfiets op de brug bij de Dam in Edam heeft weer een andere aankleding gekregen. Nu is gekozen voor het thema Halloween, dat op 31 oktober gevierd wordt. Dit Amerikaanse feest wordt steeds meer in Nederland gevierd. Zo vindt op zaterdag 4 november in zwembad De Waterdam het jaarlijkse Halloween-zwemmen plaats.

De spookversiering van de fiets past ook mooi in het thema van de Kinderboekenweek. Deze stond in het teken van heksen, spoken en andere enge dingen.

De “spookfiets” kan nog even langer blijven staan, want op zaterdag 11 november is het Sint Maarten en dan vindt in Edam weer de optocht plaats met de kinderen die met lampionnen door de stad lopen.