‘Zo blij dat ik Edwins stem weer hoorde’

Gelukkig kunnen ze het samen nog navertellen. ,,Het was echt beangstigend toen ik wegrende en toen ik de zes tot tien schoten hoorde, dacht ik echt dat het over was met Edwin…” Vince Kemper kreeg daags na de overval (op de dagopbrengst) bij Sierbestrating Jonk in Almere collega Edwin Sier gelukkig weer aan de telefoon, vanuit het ziekenhuis. ,,Ik was zo blij dat ik de stem van Ed weer hoorde, dat is onbeschrijflijk. Ik huilde van blijdschap.”

Door Eddy Veerman