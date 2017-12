“Als ik terugkijk” debuutroman van Ber Runderkamp

Van de oud-dorpsgenoot Ber Runderkamp (zoon van Ben en Gerda Runderkamp), die nu in Velsen-Noord woont, is op 17 november jl. zijn eerste boek verschenen. Deze roman is uitgegeven door Uitgeverij Boekscout en is ook verkrijgbaar in de boekwinkel van Jan Cas Sombroek. Ber Runderkamp schreef al jaren gedichten en verzen. Deze werden o.a. gebruikt in de Engelstalige nummers, die hij samen met zijn broer Michael vertolkte. Het duo Still Minors trad talloze malen in Volendam en Edam op. Dit duo werd ook wel de nieuwe Simon & Garfunkel genoemd.

Toen Ber Runderkamp naar Velsen-Noord verhuisde zijn het gitaarspel en de optredens met Still Minors op een laag pitje komen te staan. Ber is zich toen gaan leggen op het schrijven van lange verhalen. Doordat hij in april getroffen werd door de ziekte van Lyme, is hij (tijdelijk) uit zijn werk geraakt. Niets doen zit niet in zijn aard en zo kreeg hij alle tijd om zich op het schrijven van zijn debuutroman te richten. Op 17 november was de releasedatum van het boek “Als ik terugkijk”. Het is een fictief verhaal. Het schrijven heeft Ber Runderkamp altijd als zijn hobby gezien. Het boek “Als ik terugkijk” wordt op demand gedrukt. “Wie weet wat hiervan terecht komt en als het aan mij ligt zal er nog een vervolg op deze eerste roman komen”, vertelde de auteur.

Samenvatting

Het verhaal van “Als ik terugkijk” hier kort samengevat: Eenzame Becky van Loef leeft in het verleden. Als haar vader overlijdt voelt ze weinig; een leegte en de drang om te weten wie hij écht was. Ze gaat in op de uitnodiging die ze erft, reist af naar Spanje en ontmoet zijn vrienden. Terugkijkend op haar leven leert ze haar vader beter kennen. De keuzes die hij maakte in het vaderschap en in het huwelijk met Becky’s moeder lijken allemaal verbonden met de leer die hij aanhing. Keuzes die het leven van Becky en haar zus dusdanig vormden dat een bittere smaak haar tong blijvend teistert.

Over de auteur

Ber Runderkamp (1987) woont in Velsen-Noord. In de buurt van industrie en strand. Contrast dat hem vormt. Hij schrijft en speelt gitaar. In het dagelijkse leven geeft hij leiding aan een groep mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Veel van zijn inspiratie haalt hij uit de worstelingen die deze mensen ondervinden. Sinds 2006 schrijft hij gedichten en sinds 2010 is hij zich gaan richten op verhalen. ‘Als ik terugkijk’ is zijn debuutroman.

Fragment uit het boek

‘Heb je alles? Paspoort, handbagage?’

Koenraad knikte en stapte uit de auto.

Terwijl ik een bagagekarretje haalde, leegde hij de kofferbak. Ik liep met hem mee tot de vertrekhal. Om ons heen liepen mensen voorbij. Veelal enthousiast en opgewonden.

‘Tot over een week’, zei Koenraad droog en draaide zich om. Ik keek hem op zijn rug en voelde een verlangen. Contact. ‘Pa?’ Vragend keek hij over zijn schouder.

‘Wat ga je in hemelsnaam doen in Spanje? Ik heb het je al eerder gevraagd. Waarom blijf je niet bij mam? Ze heeft je nodig.’ Even keek ik naar mijn voeten. ‘Je weet dat het morgen de sterfdag is van haar zus.’ Koenraad liet zijn karretje staan en kwam terug. ‘Je tante is dood en blijft dood, of ik nou bij je moeder ben of niet.’

Ik voelde mijn bloed borrelen. ‘Daar gaat het niet om. Je rent maar weg van je verantwoordelijkheden. Ma heeft je nodig. En,’ wild gebarend opende ik mijn mond, ‘ik heb je nodig. Maar ik weet niet wie je bent. Ik ken je niet.’

Hij legde zijn handen op mijn schouders. ‘Jullie zijn sterke vrouwen. Zonder mij redden jullie het ook wel.’ Hij draaide weer om. Ik zwaaide met een slappe hand maar hij zag het niet. Het was de laatste keer dat hij naar Spanje afreisde.

Boekgegevens: Titel: Als ik terugkijk

Auteur: Ber Runderkamp

Aantal pagina’s: 194

ISBN: 9789402240740