Victory Wines goes Champagne

Eindelijk na tientallen jaren is het gelukt om twee Champagne huizen te selecteren die voldoen aan de maatstaf van Victory Wines, en dat kan u binnenkort proeven.

Recent bezocht ik, de Pépites des Vignerons Indépendants de Champagne in Reims. Na eerst een aantal simpele Champagnes geproefd te hebben zat daar plotseling de Cuvée Hommage, 100% Pinot Meunier, van Champagne Christian Naudé in mijn proefglas. Wat een fantastische rijpe, multi dimensionale, Champagne. Die wil ook importeren. Op 11 mei aanstaande van 11:00 tot 17:00 laat ik ze je graag proeven op de Voorjaarsproeverij van VICTORY WINES in tuincentrum LOKKEMIENTJE in Edam.

Nadat ik in 1989 in Hongkong in de fantastische wereld van de Fine Wines stapte en in 2002 in Fort Edam voor me zelf begon met boutique wine uit de Kaap. In 2017, begonnen met wijnimport, nu van Duitse wijnen van Matthias Gaul, voelt dit als een kroon op mijn werk. Champagne at last!