BOKO weer topsponsor van FC Volendam

Vrijdagavond, vóór aanvang van de wedstrijd FC Volendam-FC Jong Utrecht, werd in de perskamer van het Kras-stadion een topsponsorcontract ondertekend tussen de FC en BOKO Dakbedekkers.

Vanaf de 80’er jaren van de vorige eeuw is BOKO al als sponsor aan de club verbonden. Directeur Rob Bootsman is een van de grootste fans van FC Volendam en heeft ook nog enkele wedstrijden in het eerste elftal gespeeld. Rob Bootsman ondertekende samen met financieel directeur Kees Kwakman namens BOKO het topsponsorcontract en Martijn Molleman plaatste zijn handtekening onder de overeenkomst namens de FC Volendam.

Na de ondertekening werd een ingelijst certificaat van het contract overhandigd, dat een ereplaats zal krijgen in het kantoor van BOKO Dakbedekkers te Westknollendam.