Boutique Sandora geopend op het Dril 10

De leukste boutique is sinds maandag gevestigd in de Oude Kom van Volendam op het Dril 10. Boutique Sandora voert een super leuk nieuw concept, dames- en herenmode en schoenen, met ook leuke home decoraties.

In de sfeervolle winkel helpen de zussen Monique en Renate graag iedereen met een passie voor mode, schoenen, tassen en accessoires.

“Kom gezellig bij ons langs, onze keuze is echt reuze. De dames- en herenmode is zeer gevarieerd van sportief, chic tot gekleed en dit alles is zeer betaalbaar, dus voor ieder wat wils. Wij hebben de mooiste merken voor de kleinste prijzen”, vertelt Renate Dijst, die samen met haar zus Monique Rolman de Boutique Sandora aan het Dril runt.