Anja Schilder ‘Kos’ zorgt dat slachtoffers krijgen waar ze recht op hebben

Bureau Letselschade HBS behartigt belangen kosteloos

Een gerenommeerde, specialistische organisatie die na een verkeers- of bedrijfsongeval je belangen kosteloos behartigt. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Toch is het de realiteit. ,,Mensen in Nederland hebben meer rechten dan vaak gedacht wordt”, zegt de oprichtster van Bureau Letselschade Anja Schilder ‘Kos’. ,,Zolang er sprake is van letsel én iemand aansprakelijk gesteld kan worden, kan men kosteloos een beroep doen op onze expertise.” In het geval van overlijden behartigt Bureau Letselschade HBS de belangen van de nabestaanden van het slachtoffer. ,,Wij zorgen dat slachtoffers en nabestaanden de vergoeding krijgen waar ze recht op hebben. Of dat nu om een materiële of immateriële schadevergoeding gaat.”

Bureau Letselschade werd dertien jaar terug door Anja ‘Kos’ en haar compagnon gevestigd in Purmerend. ,,We hebben een prachtig kantoor, maar in de meeste gevallen komen we bij mensen thuis”, begint de Volendamse. ,,Ons team bestaat uit negen juristen, registerexperts en secretaresses. Allemaal beschikken we over minstens 25 jaar ervaring. We zijn gespecialiseerd in letselgevallen waarbij iemand aansprakelijk gesteld kan worden.”

Het merendeel van de casussen die Bureau Letselschade onder haar hoede krijgt, betreft verkeers- en bedrijfsongevallen. ,,Veel mensen realiseren zich niet dat een werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit is helaas niet altijd het geval, waardoor werkgevers aansprakelijk gesteld kunnen worden.” Wat ook voorkomt zijn letselgevallen die worden aangericht door een dier. ,,Stel dat je van een paard valt en letsel oploopt. De schade kan dan verhaald worden op de verzekering van de desbetreffende manege. Het zijn uitzonderlijke gevallen, maar het gebeurt wel degelijk.”

,,Als voetganger en als fietser ben je áltijd beschermd als je in aanrijding komt met een motorvoertuig. Overkomt je dan iets, bel ons dan. Mogelijk kunnen wij dan een beroep doen op de verzekering van de veroorzaker van het ongeval. Zelfs als je denkt dat je zelf schuldig bent aan het ongeval. Immers, als voetganger en fietser wordt je door de wet beschermd.”

Anja somt nog een belangrijke uitzondering op als het gaat om verzekeringskwestie. ,,Wanneer je als bestuurder van een auto zelf aansprakelijk bent, dan komt de eventueel afgesloten SVI-dekking - heel belangrijk - van pas. Ook dan kunnen wij helpen.” Het ervaren team van Bureau Letselschade voorziet slachtoffers en nabestaanden graag van deskundig advies. ,,We moedigen mensen aan contact met ons op te nemen als ze zich in een dergelijke situatie bevinden óf behoefte aan advies of een second opinion. Letselschade omvat ingewikkelde stof en wij zijn er om te helpen.”

Zorgen dat slachtoffers en nabestaanden krijgen waar ze recht op hebben, zo luidt de missie van Bureau Letselschade. ,,Dat kan een materiële of een immateriële schadevergoeding-smartengeld - zijn”, vervolgt Anja. ,,Een schadevergoeding betreft natuurlijk een geldbedrag. Schadevergoedingen voor letselzaken kunnen gecompliceerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan wanneer je je arm breekt en niet meer alles zelf kunt doen, je hebt dan recht op huishoudelijke hulp. Ook als je ondersteund wordt door familieleden. Of wanneer je net bezig was met het schilderen van je woning en je loopt letsel op door een verkeers- of bedrijfsongeval. Om de klus af te maken kun je dan een schilder inhuren op kosten van de verzekering. Een ander voorbeeld is wanneer je permanent letsel oploopt, waardoor het uitoefenen van je beroep niet meer mogelijk is. In die situatie kun je je laten omscholen, ook weer op kosten van de verzekering. Zolang de kosten verhaald kunnen worden op een verzekeraar kunnen wij kosteloos de helpende hand bieden.”

,,Wij behandelen mensen zoals we zelf ook behandeld willen worden”, zegt Anja. ,,Ons zeer klantvriendelijke secretariaat staat je graag te woord. Heb je dus behoefte aan informatie of heb je letsel opgelopen door een verkeers- of bedrijfsongeval? Neem dan gauw contact met ons op. We staan je graag bij. En nogmaals, voor slachtoffers en nabestaanden is onze hulp kosteloos.”

Ga voor meer informatie naar www.bureau-letselschade.nl of bel 0299-420001.