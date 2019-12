Contract tussen Café De Dijk en FC Volendam

Danny van Noorden van Café De Dijk had een druk avondje vrijdag bij de FC Volendam. Eerst was er de uitbetaling van de ‘Kermisactie’. Er werd een ludieke actie opgezet door Piet Kemper (voorzitter FC Volendam) en Danny van Noorden.

Van elk biertje wat gedronken werd tijdens de kermis werd 10 cent geschonken aan de club. Via facebook werd deze ‘Kermisactie’ bekend gemaakt. Danny van Noorden kon aan Piet Kemper en penningmeester Tom Koning plastic zakjes met euromunten overhandigen. Dit was een leuke opbrengst voor de clubkas.

Daarna ondertekende Danny, in het bijzijn van zijn vader Gerard en Martijn Molleman van de FC een sponsorcontract. Los van dit alles stelt Café De Dijk ook al vele jaren een dinerbon beschikbaar voor de ‘Man of the Match’.