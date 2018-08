FC Volendam start seizoen met nederlaag

Het Kras-stadion was matig bezet tijdens de eerste thuiswedstrijd van FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Misha Salden startte prima tegen FC Den Bosch en kreeg enkele kansen. In de 20-ste minuut opende Joey Veerman de score.

De bal werd door hem uit een vrije trap fraai over de muur gekruld en doelman Van der Steen was kansloos. Hierna zette FC Den Bosch wat meer aan. Keeper Stappershoef verrichtte enkele goede reddingen en Joey Veerman kopte een bal van de lijn. FC Volendam kreeg nog wat goede kansen, maar de ruststand bleef 1-0.

Na de pauze zette FC Den Bosch meer druk en kwam FC Volendam er eigenlijk niet meer aan te pas. Uit een vrije trap kopte Bouyaghlafen de 1-1 binnen. Even later kwamen Marco Tol en doelman Jordy van Stappershoef met elkaar in botsing en was het voor invaller Sappenin een makkie om de 1-2 in de touwen te schieten. Daarna zette FC Volendam nog wel aan maar kansen werden niet meer gecreëerd. Zo was er een valse start van de competitie.