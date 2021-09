FC Volendam wint weer op De Vijverberg

Net als vorig seizoen (2-5) heeft FC Volendam ook dit keer de uitwedstrijd bij De Graafschap, dat enkele maanden geleden net naast promotie greep, weten te winnen. De Doetinchemmers waren in de winning-mood (drie zeges op rij) en maakten aanvankelijk de meeste aanspraak op een doelpunt, maar gaandeweg de eerste helft kreeg de ploeg van trainer Wim Jonk meer grip en dwong het kansen en geluk af: 0-3.

Door Eddy Veerman

Jonk liet Boy Deul – weer fit genoeg om te starten – voor het eerst dit seizoen in de basis beginnen, dat ging ten koste van Calvin Twigt. ,,Boy is een slimme voetballer, dat moet ons positiespel nog beter maken, zodat we De Graafschap kunnen terugdringen”, zei de trainer vooraf. Dat lukte echter niet. De Superboeren zetten hoog druk, waardoor Volendam regelmatig de lange bal moest kiezen. Bovendien waren de bezoekers onnauwkeurig in balbezit. Zo raakte Deul de bal een keer kwijt met het gezicht naar het eigen doel, was er daardoor de kans voor Joey Konings maar Barry Lauwers kwam snel en ‘groot’ uit zijn doel en redde knap.

Daarnaast waagde Elmo Lieftink nog een schot (voorlangs), terwijl er twee medespelers vrij stonden. Aan de overkant dwong Volendam weinig af, behalve een kopbal van Robert Mühren, een schot voorlangs van Denso Kasius en er was het moment dat Gaetano Oristanio voor eigen succes ging terwijl Daryl van Mieghem er beter voor stond.

Oristanio zou op het half uur met een van pijn verbeten gezicht op de grond blijven liggen na een duel met Ted van de Pavert. De Inter Milaan-huurling kon wel verder en zou vijf minuten voor rust een heuglijk moment beleven. Oristanio verlengde de bal snel op Robert Mühren en liep zelf door voor de één-twee. Mühren zag dat en kreeg de bal ook – met een lichte blok van de verdediger – bij de doorgelopen Italiaan, die subtiel binnentikte: 0-1. Zijn eerste doelpunt voor een club in een ander land veroorzaakte tranen bij de tiener.

In de laatste minuut voor rust kwam FC Volendam zelfs op 0-2. Daryl van Mieghem versnelde tegen zijn oude club en rond de zestien kapte hij naar binnen, waarna zijn schot precies genoeg werd getoucheerd om Jurjus kansloos te laten. Een paar minuten na rust zat Volendam helemaal op rozen, toen De Graafschap-verdediger Leliveld besloot om Martijn Kaars bij het geven van een voorzet van achteren te raken en dat kwam hem op een gele kaart én penalty te staan. Robert Mühren verzilverde die kans vanaf elf meter.

De thuisclub kon én mocht daarna geen vuist meer maken van Volendam, dat geen kansen weg gaf. Maar nog wel tegen enkele gele kaarten aanliep, omdat bijvoorbeeld Brian Plat en Damon Mirani aan de noodrem moesten trekken. Volendam had zelf de beste kans om nog tot een doelpunt te komen. Op een steekballetje van de voor Mühren ingevallen Lequincio Zeefuik probeerde Deul de bal langs Jurjus te prikken, maar die kwam goed uit.