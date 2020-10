FC Volendam zit weer in de flow

Na een stroeve competitiestart speelt FC Volendam weer swingend en dwingend. In een wedstrijd met zeer hoge amusementswaarde trakteerde de ploeg van trainer Wim Jonk Jong AZ in Wijdewormer op een 2-6 nederlaag. ,,Qua niveau was het supergoed”, erkende Marco Tol, die het eerste doelpunt voor zijn rekening nam.

Door Eddy Veerman





Al vroeg in de wedstrijd kopte hij een corner van Nick Doodeman goed in, maar doelman Evora redde. De negentig minuten lang met groot zelfvertrouwen spelende Tol zag echter kans om de rebound alsnog met een sliding over de lijn te werken voor 0-1. Daar waar AZ-spits Margaret een veel gemakkelijkere herkansing naast schoot, nadat Nordin Bakker had gered. De doelman pareerde meerdere schoten in die eerste fase.

In de twintigste minuut doken enkele Volendam-spelers bij het druk zetten als roofdieren op hun prooi Zico Buurmeester, die de bal kwijtraakte: Doodeman had vervolgens oog voor Franco Antonucci en dat betekende 0-2. Binnen 25 minuten had Doodeman, net als afgelopen vrijdag als aanvaller, drie assists achter zijn naam staan, want even later kwam Volendam er weer messcherp uit en bediende hij Martijn Kaars voor 0-3.

Het hele hoge druk zetten van Volendam bracht ook risico’s met zich mee. ,,Dan kun je de bal ergens veroveren, maar ook één op één komen te staan; dat hoeft niet, alleen gaat het er om hoe snel je bijsluit”, zei Wim Jonk naderhand, mede kijkend naar de 1-3 van Taabouni. Op het half uur betekende een ingestudeerde corner de 1-4. Ibrahim el Kadiri liep quasi nonchalant weg, draaide zich ineens om, werd op de zestien ingespeeld door Doodeman en krulde de bal binnen.

Gespeeld was het niet, want namens AZ kopten Margaret en Barasi net over en naast. In de tweede helft probeerden beide ploegen elkaar af te jagen, de bal van kant naar kant te spelen en razendsnel positie te spelen. Doodeman volleerde de bal na een dieptepass van Antonucci net over, anders was het een wereldgoal geweest. En Boy Beul raakte na een goede actie het zijnet. Toen Alex Plat op identieke wijze onder druk werd gezet als Buurmeester in de eerste helft en de bal kwijtraakte, lag enkele seconden later de 2-4 achter Nordin Bakker.

Vorig seizoen gaf Volendam nog in de laatste minuut de overwinning weg, maar dat zou deze maandagavond niet gebeuren. Nadat Kaars centimeters tekort kwam om de bal binnen te tikken, joeg Derry John Murkin even later met een streep de 2-5 binnen, waarbij keeper Evora zich duidelijk liet verrassen. Na wederom een fraaie aanval werd het nog 2-6, met de vijfde assist van Nick Doodeman en de afronding van invaller Samuele Mulattieri. Zo scoorde Volendam in vier dagen tijd elf goals.

Jong AZ: Elber Evora; Yukinari Sugawara (65' Fons Gemmel), Peer Koopmeiners, Tijs Veldhuis, Maxim Gullit, Kenzo Goudmijn, Yusuf Barasi; Soulyman Allouch (46' Des Kunst), Richonell Margaret (46' Emir Biberoglu), Mohamed Taabouni (65' Millen Baars).

FC Volendam: Nordin Bakker; Mohamed Betti, Brian Plat, Marco Tol, Derry John Murkin; Boy Deul (68' Dion Vlak), Alex Plat (90' Giannis Iatroudis), Francesco Antonucci (84' Samir Ben Sallam); Nick Doodeman, Martijn Kaars (84' Leon Maloney), Ibrahim El Kadiri (68' Samuele Mullatieri).