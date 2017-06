Flink besparen op uw energierekening met 123verwarmen.nl

Jacques Roodenburg is in februari gestart met 123verwarmen.nl - Dè Specialist voor Duurzame Energie in uw Huis! Met een grote stand stond Jacques op de Duurzaamheidsbeurs in Oosthuizen en in Hotel Spaander. Veel bezoekers kon hij daar op weg helpen met een mooi duurzaam plan. In Edam-Volendam heeft hij al diverse plannen uitgevoerd. Door een mail te sturen of te bellen naar 06-53184475 of 0299-418288 kan een afspraak gemaakt worden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Nul op de meter. Een goede keus

De slogan van Jacques Roodenburg is: “Nul op de meter. Een goede keus”. Tegenwoordig is er veel mogelijk op het gebied van energiebesparing. Met een passend advies kan men honderden euro’s op de energierekening besparen. Naast advies, kan Jacques ook het installeren verzorgen en helpen en adviseren met het verkrijgen van financiering en subsidie voor het nemen van energiebesparende maatregelen in uw huis. Per 1 januari zijn de subsidies voor duurzame energie omhooggegaan.

De hoogte van het subsidiebedrag voor warmtepompen is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 1000,-- en € 2.500,--. Voor zonneboilers hangt deze af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf € 500,-- per apparaat en kan oplopen tot wel € 2800,-- per apparaat.

Super rendabel

Jacques komt graag bij u langs om een goed advies op maat te geven. Ook uw budget speelt een belangrijke rol in het maken van een passend energieadvies. “Wij worden op dit moment overladen met informatie over duurzaamheid, groene energie, uitputting fossiele brandstoffen en het milieu. Want natuurlijk willen wij allemaal wat aan het milieu doen. Maar al die mooie gedachtes, is dat wel betaalbaar? Is dat wel toepasbaar in uw huidige woonsituatie? Want uiteindelijk draait het wel om de centjes! En ja we willen de wereld natuurlijk verbeteren, maar dan moeten we dat wel op kunnen brengen! Gelukkig is er de overheid die stimuleert dat wij burgers ons duurzamer opstellen. In de vorm van subsidies is het voor velen mogelijk om een graantje mee te pikken en tevens een steentje bij te dragen!”

Jacques wilt u graag helpen bij een mooi duurzaam plan. Hij komt bij de mensen thuis langs om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Als het huis niet goed geïsoleerd is, heeft het weinig zin om een warmtepomp te installeren. Maar het is ook afhankelijk wat de klanten willen. Bijvoorbeeld de beste warmtepomp is vijf keer efficiënter dan een cv-ketel. En dan zijn er nog veel andere mogelijkheden met zonneboilers en zonnepanelen. Ons advies is altijd gericht op het nemen van passende maatregelen, die zichzelf terugverdienen en zorgen voor een aangenaam wooncomfort”.

Bel 0299-418288 voor een afspraak of mail naar info@123verwarmen.nl

www.123verwarmen.nl