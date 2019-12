Geslaagde 23ste Sinterkerstdagtocht Jozef

Woensdag en donderdag waren we voor de 23ste keer op stap met de vrouwen. Dit jaar was het wederom goed vertoeven in het prachtige Munster. Volop Kerstsfeer en het weer viel gelukkig ook mee. De dames konden volop genieten van de gezellige Kerstkramen die in groten getale aanwezig waren.

De overnachting was wederom in het Van der Valk Hotel in Hengelo. Hongerig konden we ‘s avonds genieten van een geweldige Life en Cooking buffet, waarbij zelfs de gebakken tong niet ontbrak. De volgende dag na het ontbijt gingen we naar het prachtige in Kerst getooide tuincentrum Oosterik.

Een kerstshow van 5.000 vierkante meter waar je mond van open valt. De afsluiter was dit jaar in Utrecht. De optie winkelen in de binnenstad was vanwege het slechte weer niet te doen, dus gingen we naar het vernieuwde Hoog Catharijne. De afsluiting was een warm en koud buffet in de Jozef