Roy Loch debuteert op achttienjarige leeftijd

Handballers verspelen kans op aansluiting

De handbalmannen van HV Kras/Volendam hebben in de strijd om een plek in de Final Four van de BeNe League de aansluiting gemist. Thuis in de kraker tegen Aalsmeer werd voor eigen publiek met 26-27 verloren. Volendammer Roy Loch (18) maakte zijn debuut, vijf jaar nadat hij stopte als turner, een sport waarin hij Nederlands kampioen werd.

Door Eddy Veerman





Volendam verspeelde veelvuldig zijn kansen, zo ook vlak voor rust, toen het na een 11-10 voorsprong de kleedkamers opzocht met een 12-13 achterstand, door een tegendoelpunt in de zoemer. Na rust werd er meteen lustig op los gescoord en leidde de thuisploeg na acht minuten al met 19-17. In die fase lagen er mogelijkheden om afstand te houden van Aalsmeer, maar met name cirkelspeler Jeroen Roefs schoot verscheidene ballen vanuit kansrijke positie op de sterk keepende René de Knegt.

Inmiddels was Roy Loch al op diezelfde cirkelpositie een keer binnen de lijnen gekomen en tegen het einde luisterde hij zijn debuut op met een doelpunt. Hij ontving de bal van de Fransman Abou Fofana, die de meeste Volendamse treffers maakte: 23-24. Aalsmeer bleef echter ook scoren en gaf de voorsprong in het vervolg niet meer uit handen.

Roy Loch was ontzettend verguld met zijn eerste optreden. ,,Dit is zó snel gegaan, dit had ik nooit verwacht. Twee dagen nadat ik was gestopt met turnen zat ik al op handballen. Dankzij Ronald de Jong, de vader van Melvin de Jong, die toen in het eerste van ‘de handbal’ speelde. Ronald, onze buurman, zei dat ik meteen zou mee kunnen trainen met de C-jeugd. Ik schreef mezelf in en speelde even later in de C2.”

Hij had het balgevoel al. ,,Op vakanties, met m’n vader en andere kinderen, deed ik altijd alles met een bal. Tijdens de turntrainingen speelden we ook vaak voetbal of andere spellen met een bal, zoals basketbal. Dan zei mijn turntrainer ook: ‘als je ooit stopt met turnen, kun je altijd nog op handbal gaan’. In het volgende volle seizoen werd ik al gevraagd voor de B-jeugd en zo ging het elke keer als tweedejaars.”

,,Sinds dit seizoen speel ik in het tweede team, dat eredivisie speelt. Ik had al niet verwacht zoveel wedstrijden in dat team te spelen en nou mag ik gewoon debuteren in het eerste.” Begin november raakte eerste cirkelspeler Evert Kooijman ernstig geblesseerd. ,,Vanaf dat moment mocht ik een aantal keren per week meetrainen bij het eerste.”

Kooijman miste daardoor het EK van januari. Roy Loch keek voor de tv naar de verrichtingen van Oranje. ,,Echt erg mooi om te kijken, al die grote kerels die gewoon vol beuken. Een wonder hoe Nederland daar presteerde. Ik sta hier nou tussen en heb het erg zwaar. Je voelt dat je de ervaring mist, ook het gewicht. Vooral in de verdediging, met het tweede, merkte ik in het begin dat ik telkens net dat stapje miste, dat het te snel gaat. Dat moest wennen, maar gaat inmiddels beter.”

Tegen Aalsmeer kwam hij op de cirkel tegen verdediger Samir Benghanem te staan, die als international op het EK uitstekend presteerde. ,,Die staat gewoon op zijn benen en krijg je niet opzij”, voelde Loch in de minuten dat hij de wedstrijd waarin altijd rivaliteit zit – Volendam-Aalsmeer – mocht meemaken. ,,Je voelt in het veld écht het verschil, dit gaat wéér sneller.”

Hij mocht spelen omdat een andere cirkelspeler, Alex Binderis, niet aanwezig was wegens ziekte. ,,Toen ik hoorde dat ik mocht spelen, dacht ik ‘daar gaan we’. Dat gevoel in je lijf, je voelt je hart heen en weer gaan. Je kunt het eigenlijk niet beschrijven: een deel zenuwen, een deel vrolijkheid, opluchting. Erg mooi. Ik wilde gewoon spelen zoals ik altijd doe. Als de coach twijfelt, dan zou hij me niet vragen, dus dan moet het goed komen. Vervolgens kreeg ik de kans om te scoren. Ik wachtte zo lang mogelijk, om te kunnen schieten waar de keeper niet heen zou gaan. Ik hoorde even helemaal niets om me heen, zat als het ware in een tunnel. Toen de bal er in zat, ging alles open, werd alles licht, heel raar, maar wel mooi. Ik hoorde het gejuich van de tribunes. Dat is zo’n mooi gevoel.”

In het tweede speelt hij niet alleen op de cirkel, ,,maar ik kan ook op de linkerhoek. Dus daar liggen misschien mogelijkheden bij het eerste in de toekomst. Cirkel of hoek, als ik er maar bij ben, dat zou al goed zijn. Dan leer je.”

Stand aan kop BeNe League: Bocholt (Bel) 18-31, Neerpelt (Bel) 17-27, Aalsmeer 17-26, Lions 16-25, Kras/Volendam 17-21, Hurry Up 18-18.